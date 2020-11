Colto da un malore alla guida, esce di strada: perde la vita un 76enne

Erano da poco passate le 9 di martedì mattina, quando una Opel Agila, che stava percorrendo strada La Rizza, a Verona, è fuoriuscita autonomamente dalla carreggiata. Per l'uomo alla guida, un veronese di 76 anni residente a San Massimo probabilmente colpito da un malore, non c'è stato niente da fare. Illesa, invece, la moglie che era con lui.

L'auto, che stava transitando in direzione Verona, ha prima invaso la corsia opposta, per poi abbattere un palo della luce e un tratto di recinzione, finendo fuori strada in un campo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta subito un’ambulanza del 118 che ha tentato invano di rianimare l'automobilista, morto poco dopo sul posto. Per i rilievi è uscito il Nucleo Infortunistica della Polizia locale, che ha immediatamente contattato il magistrato di turno per il nulla osta alla rimozione della salma. Agsm ha già provveduto al ripristino del palo della luce.