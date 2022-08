Due auto si scontrano con mezzo pesante: muore 70enne e un ferito in ospedale

Questa mattina, 29 agosto, un uomo di 70 anni è morto ed altri due sono rimasti feriti in uno scontro stradale a Peschiera del Garda. Verso le 8.30, due auto sono andate a sbattere contro un mezzo pesante in Via Complanare, sulla Strada Regionale 11. L'impatto non ha lasciato scampo al conducente di un'auto, mentre uno dei due feriti è stato trasportato all'ospedale di Peschiera in codice giallo.

Ad occuparsi del ferito sono stati gli operatori del 118, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con un'ambulanza e con l'elicottero. Ed è stato però impossibile per loro salvare il 70enne deceduto.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e cinque uomini. I pompieri hanno dovuto usare cesoie e divaricatori idraulici per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del conducente dell'auto. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti i mezzi coinvolti, concludendo il loro lavoro intorno alle 10.30. Alla loro partenza, la viabilità sulla SR 11 era ancora interrotta ed erano ancora in corso i rilievi dei carabinieri di Peschiera, incaricati di indagare sulla dinamica dello scontro.