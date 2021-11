Esce di strada e si schianta contro un platano: 55enne perde la vita sulla SR11

Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Sona nella tarda serata di martedì.

M.B., operaio di 55 anni residente nel Modenese, si trovava alla guida del suo pick up Fiat sulla SR11, quando è uscito di strada poco prima delle ore 23, con il veicolo che è andato scontrari contro in platano: violentissimo l'impatto, il quale non ha lasciato scampo all'uomo che è morto sul colpo per i gravissimi politraumi. In suo soccorso è giunto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma per M.B. non c'era più niente da fare ed il suo corpo è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco di Verona, a arrivati con una squadra.

I rilievi ed i successivi accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di Sommacampagna, ai quali spetta dunque il compito di appurare le cause dell'incidente.