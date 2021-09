L'auto sbanda, sbatte contro il guard rail e si ribalta: proiettato fuori dall'abitacolo, muore 51enne

Il tragico incidente si è verificato nella serata di martedì nel Comune di Isola della Scala nella serata di martedì: inutile l'intervento del 118, che non ha potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo residente a Buttapietra

Dopo quella di Negar avvenuta lunedì, un'altra uscita stradale autonoma è costata la vita ad un uomo in provincia di Verona.

Il drammatico incidente questa volta ha avuto luogo nel territorio comunale di Isola della Scala, intorno alle 20.30 di martedì, lungo via Grassa, tra Caselle e Tarmassia. Alla guida della sua Citroen C4, un 51enne residente a Buttapietra, proveniente probabilmente proprio dalla zona di Tarmassia, stava rincasando, quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail che costeggia la carreggiata: l'auto si sarebbe poi ribaltata più volte e l'uomo sarebbe stato proiettato fuori dall'abitacolo, dopodiché il veicolo si è fermato in un campo.

Quando il personale del 118 è arrivato sul luogo del sinistro con ambulanza ed automedica, per il guidatore non c'era già più niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Verona e i carabinieri della Compagnia di Villafranca per i rilievi del caso.