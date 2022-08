Morto a 47 anni dopo aver perso il controllo dello scooter: cause da chiarire

Distrazione, colpo di sonno, o magari una manovra repentina per schivare qualcosa presente sulla carreggiata. Tocca ai carabinieri del norm di Legnago fare luce sulla fuoriuscita autonoma che all'alba di lunedì è costata la vita a Michele Tonello, 47enne residente a Cologna Veneta.

Erano da poco passate le ore 6 e l'elettricista si stava dirigendo al lavoro in sella al suo Piaggio Beverly, ma mentre percorreva il tratto di Sp7 denominato via Quari Destra, nel Comune di Cologna, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre procedeva verso Pressana. Lo scooter sarebbe finito nell'altra corsia, andando a sbattere contro la spalla del vecchio sottopasso ferroviario: il 47enne è stato sbalzato via dalla sella ed è stato proiettato sull'asfalto, mentre il caso si sarebbe slacciato. Il Beverly invece è andato a fuoco, richiamando l'attenzione di altre persone di passaggio, che hanno lanciato l'allarme.

Sul posto si sono precicipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica, ma per Tonello non c'era più niente da fare, troppi gravi le ferite riportate: possibile che l'uomo abbia anche sbattuto contro lo stesso sottopasso. Sul posto anche i vigili del fuoco, per domare l'incendio che ha distrutto il Piaggio Beverly.

La salma è a disposizione dei cari del 47enne, che lascia la famiglia e la compagna con la quale conviveva nella città del mobile.