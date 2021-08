Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il muretto di recinzione: morto 46enne

Il tragico incidente stradale si è verificato a Castagnaro poco dopo le ore 22.30, in via Borgonovo. Inutile l'intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco, per il conducente non c'è stato niente da fare. Sul posto anche la Polizia Stradale

Un drammatico incidente si è consumato nella tarda serata di lunedì nella Bassa Veronese, che è costato la vita ad un uomo.



Erano circa le 22.30, e l'auto condotta da D.A.C., 46enne residente a Castagnaro, stava percorrendo via Borgonovo, che collega quel Comune a Legnago, quando nell'affrontare una curva a destra ne avrebbe perso il controllo, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto. Sbandando, il veicolo sarebbe andato verso sinistra, finendo con lo sbattere violentemente contro il muro di recinzione dell'abitazione situata al civico 533 e proseguendo poi la sua corsa per un trentina di metri nella corsia opposta, fermandosi poi definitivamente.Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con una squadra da Legnago e il personale del 118 con ambulanza ed automedica: le cure portate dal personale sanitario non sono bastate però a salvare la vita al 46enne, deceduto sul posto verosimilmente a causa di un trauma facciale.