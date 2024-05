Schianto in moto all'alba contro un cantiere: morto un 45enne tra Brescia e Verona

Dopo quello avvenuto lunedì e costato la vita a due camionisti, un altro drammatico incidente ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì tra le province di Brescia e Verona. Un uomo di 45 anni infatti è morto poco prima dell'alba lungo la Sp11, in territorio lombardo, lungo la stessa strada che il 27 maggio è stata teatro del gravi sinistro tra due mezzi pesanti, che ha coinvolto anche un'auto.

Stando a quanto riferiscono i colleghi di BresciaToday, il 45enne sarebbe stato in sella alla propria moto, quando sarebbe andato autonomamente a sbattere, intorno alle 5.30, contro il cantiere allestito proprio in seguito allo scontro fatale di lunedì, nel quale sono morti Costel Blanaru e Renzo Roberto Leita: il manto stradale era infatti stato gravemente danneggiato e sono partiti i lavori per ripristinarlo.

L'incidente ha avuto luogo nel territorio di Desenzano del Garda, all'altezza dello svincolo della Sp11 per Sirmione, San Martino e Pozzolengo, in direzione Verona. Indagini e rilievi sono stati affidati alla polizia stradale e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario con ambulanza ed automedica. L'intervento dei soccorritori però non è bastato a salvare la vita del 45enne, morto sul colpo in seguito all'impatto.

Segnalate lunghe code e rallentamenti.