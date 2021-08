Incidente tra scooter e due camion: 45enne morto in ospedale 10 giorni dopo

L'uomo era rimasto gravemente ferito nell'episodio avvenuto tra viale dell'Esperanto e via Flavio Gioia, a Verona, il 20 agosto: era ricoverato al Polo Confortini

È deceduto all'ospedale di Borgo Trento l'uomo di 45 anni, cittadino rumeno e residente a Sona, rimasto coinvolto venerdì 20 agosto in un incidente all'incrocio tra viale dell'Esperanto e via Flavio Gioia, a Verona, tra il suo scooter e due mezzi pesanti. Gli specialisti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale scaligera sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del grave sinistro.

Si tratta del decesso in città dall'inizio dell'anno. Nel 2020 sono stati complessivamente 5 gli incidenti mortali, a cui va aggiunto un sesto decesso scaturito però da un malore del conducente alla guida.