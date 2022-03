È morto in ospedale il 29enne protagonista di un incidente in moto alla Genovesa

Non c'è stato niente da fare per il 29enne protagonista di un drammatico incidente nella zona della Genovesa, a Verona, nella tarda mattinata di lunedì: il giovane infatti è morto poco dopo il ricovero ospedaliero.

Secondo quanto appreso, il centauro avrebbe perso la vita finendo con la moto addosso una protezione di cinta (solo in seguito sarebbe entrato in contatto con un'auto). Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale scaligera, il motociclista ha perso il controllo di una Ducati schiantandosi a distanza contro una palizzata: il veicolo era stato lasciato in riparazione nell'officina della zona nella quale lavorava il 29enne.

Sul posto sono intervenuti il medico e gli infermieri del Suem 118, con ambulanza ed automedica, che hanno inizialmente rianimato il giovane, poi spirato al pronto soccorso di Borgo Trento.

Gli accertamenti del Nucleo Infortunistica sulla dinamica riguardano anche altri due veicoli, uno coinvolto dopo la caduta.

Sull’accaduto è stato avvisato il pubblico ministero di turno Eugenia Bertini.