Auto e moto si scontrano vicino a Gardaland: morto un 23enne, 3 feriti e mezzi in fiamme

Un altro giovane ha perso la vita sulle strade veronesi a causa di un drammatico incidente, dopo quello costato la vita ad un 21enne in via Sogare. Il fatto questa volta si è verificato a Castelnuovo del Garda, nella notte tra martedì e mercoledì, a pochi metri dall'ingresso di Gardaland.

Erano da poco passate le ore 2, quando un'auto ed una moto si sono scontrate all'incrocio tra la SR 249 Gardesana e via Derna, la strada che costeggia i parcheggi del parco divertimenti. In aiuto delle persone coinvolte sono arrivati sul posto i vigili del fuoco ed il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma per il giovane di 23 anni che si trovava alla guida delle motociclicetta non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto. Ferito il passeggero e le due ragazze che viaggiavano a bordo della vettura: il più grave è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, le altre due sono state portate invece in codice giallo alla clinica Pederzoli.

I pompieri giunti da Bardolino con un mezzo e 5 uomini, si sono dovuti occupare delle fiamme che hanno avvolto i due mezzi dopo l'impatto. Domato il rogo, si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza l'area interessata e ripristinare la viabilità.

Durante le operazioni, che si sono concluse alle 6 di mattina, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Peschiera per svolgere gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dello scontro.