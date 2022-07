Ragazzo di 20 anni perde la vita in uno scontro tra moto e auto nella Bassa

Un drammatico incidente avvenuto nella Bassa nel tardo pomeriggio di mercoledì, è costato la vita ad un giovane della zona.

Erano circa le ore 18 e Guglielmo Pagliarini, 20 anni, stava percorrendo in direzione di Oppeano, con la sua Ducati, via Wolfgang Amadeus Mozart a Vallese, la strada che procede parallela alla Transpolesana, quando si è scontrato con una Dacia che proveniva nel senso opposto di marcia, condotta da una donna a sua volta residente nella zona e con a bordo anche due bambini.

La violenza dell'urto avrebbe disarcionato il centauro dalla sella, proiettandolo sull'asfalto alcuni metri dopo. A quel punto è partia immediatamente la richiesta di aiuto ai soccorritori e sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero: le prime cure e le manovre di rianimazione non hanno però sortito l'effetto sperato, troppo gravi le conseguenze dell'incidente sul giovane, che è deceduto sul posto.

Sotto shock ma fortunatamente illesi tutti e tre gli occupanti delle vettura, mentre le cause del tragico sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia locale del distretto Media Pianura Veronese guidati dal comandante Marco Cacciolari, che si sono diretti sul posto per i rilievi di rito.