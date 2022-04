Perde il controllo dell'auto e sfonda la recinzione di un'azienda: morto 19enne

Dopo quello avvenuto a Rivoli intorno alle ore 20, un altro incidente mortale ha segnato in modo tragico la Pasquetta Veronese. Un altro giovane infatti ha perso la vita mentre si trovava alla guida della propria auto.

Questa volta il fatto ha avuto luogo nella Bassa, nel Comune di Angiari, poco dopo la mezzanotte. Un ragazzo di 19 anni stava percorrrendo via Lungo Bussè al volante di una Lancia Y, quando ne ha perso il controllo, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, in prossimità di una curva: l'auto a quel punto ha sfondato la recinzione di un'azienda, andando infine a sbattere contro un ulivo: un urto molto violento, nel quale l'auto è andata distrutta.

In soccorso del giovane automobilista, sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118, con ambulanza ed automedica: i tentativi di rianiamarlo però sono risultati vani ed il ragazzo è morto sul posto.