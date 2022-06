Morto a 18 anni in un incidente, grave la fidanzata: sarebbero andati a convivere

Non aveva ancora compiuto 19 anni Adrian Andrei Costin, la vittima del drammatico incidente che nella tarda mattinata di mercoledì è avvenuto sul confine tra le province di Mantova e Verona. Una tragedia che ha visto coinvolta anche la fidanzata del classe 2003, una giovane di 17 anni che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale civile di Brescia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Valeggio sul Mincio, per gli accertamenti del caso, e il personale della polizia locale. Adrian si trovava al volante della sua Opel Corsa intorno alle 12.30, mentre la 17enne era seduta al posto del passeggero, quando è entrato in collisione con l'autocarro Mercedes condotto da un 52enne in via Marengo, all'altezza dell'incrocio con via Sei Vie, nel territorio di Valeggio, ad un passo dal confine con Marmirolo. Un impatto violentissimo, che ha visto l'auto venire spinta ad alcuni metri contro un muretto: urto che non ha lasciato scampo al 18enne, che è deceduto sul posto; traumi gravi anche per la 17enne, che è stata condotta d'urgenza in ospedale dal personale del 118 intervenuto con ambulanze ed elisoccorso, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Illeso ma sotto shock l'autista del mezzo pesante: alle forze dell'ordine avrebbe riferito di non aver potuto fare nulla per evitarlo.

Quest'ultimo è stato sottoposto agli esami tossicologici del caso, così come il giovane deceduto. Il pm di turno ha disposto anche il sequestro dei due veicoli, per non tralasciare alcun dettaglio utile a fare luce sulle cause del drammatico sinistro. Per la ricostruzione della dinamica verrà consultato anche un perito, mentre una prima ipotesi vede una mancata precedenza come possibile causa, con il 18enne che si sarebbe immesso sulla via principale da una strada laterale, quando è sopraggiunto il mezzo pesante.

Adrian Andrei Costin, riferiscono i colleghi di BresciaToday, era originario di Tecuci (Romania), ma da diversi anni si era trasferito in Italia con la famiglia, prima in provincia di Padova e poi a Remedello, in Lombardia. Si era diplomato come tecnico riparatore all'Afgp Centro Bonsignori e da un anno circa lavorava in un'azienda meccanica di Isorella, la Elvi srl. Nei suoi progetti, presto sarebbe andato a convivere con la fidanzata a Peschiera e a settembre avrebbe compiuto 19 anni, ma la sua vita si è conclusa troppo presto sulla strada. Il ragazzo lascia così i genitori ed il fratello maggiore.