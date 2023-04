Morto a 15 anni in monopattino travolto da un auto: richiesti nuovi accertamenti sull'incidente

Non si sono ancora conclusi gli accertamenti della Procura di Verona sul drammatico incidente avvenuto nella serata di sabato 8 aprile a Oppeano, quando il 15enne Samule Brognara, residente a Palù, è stato travolto da un'auto mentre percorreva in monopattino via Isolo, perdendo la vita.

Il giovane, che pochi giorni dopo avrebbe compiuto 16 anni, è stato investito da una Peugeot 208 condotta da un 22enne di Bovolone che procedeva nel suo stesso senso di marcia e che il titolare del relativo procedimento penale, il dottor Paolo Sachar, ha iscritto nel registro degli indagati. L'impatto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore destra dell'auto e il monopattino che viaggiava a bordo strada: nell'urto, Samuele sarebbe stato caricato sul cofano e poi proiettato a terra, ai lati della carreggiata, dopo aver sfondato il parabrezza. Traumi che non gli avrebbero lasciato scampo, rendendo vano l'intervento del personale del 118 che ha potuto solamente constatarne il decesso, mentre degli accertamenti del caso se ne sono occupati i carabinieri.

Per fare maggiore luce sulla vicenda, il pm avrebbe dunque disposto un accertamento tecnico per ricostruire la dinamica ed appurare le cause, così come le eventuali responsabilità: l’incarico per redigere la consulenza cinematica sarà conferito mercoledì 3 maggio, alle ore 10, negli uffici della Procura scaligera, al geometra Alessio Maritati. Inotre alle operazioni peritali parteciperà, come consulente tecnico per la parte offesa, anche l’ingegner Pierluigi Zamuner messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., cui si è affidata la famiglia della vittima.

Un approfondimento che servirà a stabilire come mai l’automobilista abbia tamponato il monopattino, i cui fanali sarebbero stati trovati ancora accesi dopo l'incidente, facendo dunque presupporre che fossero in funzione anche al momento del tragico fatto.