Tragico weekend sulle strade: tre incidenti mortali in provincia di Verona

È stato un fine settimana drammatico sulle strade veronesi quello che si è concluso domenica 1° maggio, durante il quale sono morte 3 persone per le conseguenze di altrettanti incidenti fatali.

Il primo si è verificato nel pomeriggio del 30 aprile nel Comune di Vigasio, lungo la Sp24 che lo collega ad Isola della Scala. Nell'episodio ha perso la vita la 74enne Cristina Neri, nota nella città del riso per essere titolare della Farmacia Moderna.

La donna, intorno alle ore 15, stava viaggiando al volante della propria Mini Countryman lungo il tratto della provinciale denominato via Isola della Scala, quando si è scontrata frontalmente con la Mercedes Classe A condotta da un 37enne di origine moldava. Quest'ultimo veicolo ha arrestato la sua corsa a lato della carreggiata, mentre la Mini è finita con la parte anteriore in un piccolo fossato a lato, mettendosi su di un fianco. Il tempestivo intervento del personale edel 118 non è bastato a salvare la vita della 74enne, che è deceduta sul colpo a causa del violento scontro, mentre il 37enne è stato preso in cura dal personale sanitario e condotto all'ospedale di Villafranca in codice giallo per le ferite riportate.

Sul posto si è diretta la polizia locale di Isola della Scala, con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Villafranca di Verona che si sono occupati degli accertamenti del caso. Abbastanza stretta e tortuosa, ma senza curve impegnative, la strada in cui si è verificato il frontale risulta essere piuttosto trafficata: la dinamica e le cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Non ha ancora trovato una spiegazione l'incidente che nella serata di sabato ha messo fine alla vita di Thomas Cavazza, 19enne di San Giovanni Ilarione. Il giovane infatti è stato trovato senza vita in una roggia in via Palazzo, dove erano presenti alcuni centimetri di acqua. Appassionato di enduro,Thomas si trovava alla guida della sua moto da cross, quando ne avrebbe perso il controllo intorno alle 20.30: la moto sarebbe atterrata sulle sponde, mentre il giovane è finito nel corso d'acqua. Le ricerche sono scattate dopo le chiamate a vuoto dei genitori del ragazzo, ma quando il 118 lo ha trovato ha potuto solamente constarne il decesso.

Thomas conosceva quella zona e ora è compito dei carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente che ha portato alla sua morte. Forse una distrazione o un piccolo malore potrebbero aver causato l'uscita di strada.

Il terzo tragico incidente si è verificato intorno alle 2.30 di domenica, nel Comune di Villafranca di Verona, nel quale è morto un 28enne di Dossobuono, N.P..

Il giovane stava percorrendo la SS62 Variante alla guida della propria auto, quando avrebbe invaso l'area di un cantiere di un cantiere stradale, andando sbattere violentemente contro un macchinario. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Verona e Villafranca, oltre al personale del 118, ma per il conducente non c'è più niente da fare: troppo violento l'impatto. Anche in questo caso saranno i carabinieri ad accertare le cause che hanno portato al drammatico sinistro.