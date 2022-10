Sofia e Francesco, morti in un'uscita di strada autonoma. «È come se avessimo perso tutti un figlio»

«C'è sconforto nella comunità, che ha vissuto con grande apprensione la vicenda». Stefano Passarini, sindaco di Costermano sul Garda, commenta con dolore il tragico epilogo delle ricerche di Sofia Mancini, 20enne del paese, e Francesco D'Aversa, 24enne originario di Taranto e residente a Verona, i cui corpi sono stati trovati privi di vita all'interno della Fiat 500 bianca uscita di strada lungo la SR450, verosimilmente nella notte tra lunedì e martedì, quando dei due si erano perse le tracce.

«La comunità di Costermano è scossa e commossa per quanto accaduto - ha aggiunto Passarini -, sapendo che non sarà più possibile vedere questa ragazza di 20 anni così piena di voglia di vivere, di idee e di progetti. Quando la notizia si è diffusa, il paese ha cercato di far sentire la propria vicinanza alla madre, al padre e ai due fratelli: nessun genitore è pronto per una cosa del genere».

«Fino a ieri si sperava in una "ragazzata", magari una fuga d'amore, ma quando questa mattina alle 9 mi hanno chiamato per dirmi che avevano trovato l'auto appoggiata ad una pianta fuori strada, purtroppo abbiamo capito che c'erano ben poche speranze. È come se avessimo perso tutti un figlio».

Rimane ora da capire cosa sia successo. «Fare ipotesi ora sarebbe irrispettoso. Bisogna prendere necessariamente atto dei riscontri oggettivi al momento in nostro possesso», Girolamo Lacquaniti, comandante della polizia stradale di Verona, che si sta occupando degli accertamenti del caso, a fare il punto su quanto appurato fino ad ora: «Non vi è alcun elemento che riconduca a cause esterne. Solo al termine di accertamenti e perizie si potranno avere informazio utili».

A provocare la morte dei due sfortunati ragazzi sarebbe stata dunque una fuoriuscita autonoma: al momento nulla farebbe pensare al coinvolgimento di altri veicoli o manovre repentine per evitare ostacoli inaspettati, come sembrerebbe confermare l'assenza di segni di frenata sull'asfalto.

Nel tentativo di accertare le cause verrà esaminata anche la carcassa della Fiat 500 scovata in mezzo alla vegetazione in una scarpata, ma viste le condizioni dell'auto potrebbero non emergere indizi utili alle forze dell'ordine. Quasi certamente verranno disposti i test del caso sul corpo del ragazzo, per valutare l'eventuale presenza di alcol o stupefacenti nell'organismo, come da prassi. Esami che forse potrebbero anche aiutare a comprendere se alla base del tragico episodio ci possa essere un colpo di sonno o forse un malore.