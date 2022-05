In sei su una Multipla si schiantano contro un camion, quattro morti e due feriti

Due uomini morti sul colpo, altri due deceduti in ospedale ed altri due feriti. Tutti e sei viaggiavano su una Fiat Multipla intestata ad una cooperativa veronese di Cologna Veneta. Originari del Marocco, nessuno aveva con sé i documenti e per questo la loro identificazione è complicata. Forse erano un gruppo di colleghi che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Ma quattro di loro a casa non ci sono tornati, perché la Fiat Multipla su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un camion ieri, 20 maggio, a San Pietro in Gu, in provincia di Padova.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 sulla Postumia, come scritto da Padova Oggi. A provocarlo un probabile sorpasso azzardato. Un mezzo ha invaso la corsia opposta e non ha fatto in tempo a rientrare, andandosi a schiantare con il veicolo che procedeva in direzione opposta. Sulla Fiat Multipla viaggiavano i sei uomini originari del Marocco, mentre al volante del camion c'era un uomo di Romano d'Ezzelino, rimasto praticamente illeso nello scontro. Sono rimasti tutti e sei feriti gli occupanti della Multipla, soccorsi da quattro ambulanze e due elicotteri del 118. Per due di loro non c'è stato nulla da fare, sono morti sul posto. Gli altri quattro sono stati portati in ospedale, dove altri due uomini feriti gravemente si sono spenti.

È dunque di quattro morti e due feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri nel Padovano, sulla cui dinamica indagano gli agenti della polizia stradale.