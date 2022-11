Incidenti tra biciclette, monopattini e altri veicoli: 174 a Verona, quinta in Italia

Un 14enne investito da un tram a Milano e un bimbo di 7 anni travolto da un autobus a Cesena. Solo in questa settimana sono due i minori morti in bicicletta. Due incidenti mortali che si aggiungono ai tanti che quest'anno sono capitati in Italia e di cui l'Osservatorio Asaps (associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale) tiene conto rielaborando i dati Aci-Istat. E Verona, purtroppo, è tra i capoluoghi italiani con il più alto numero di sinistri.

Asaps, come riportato da Ansa, ha raccolto i dati degli incidenti che nel 2021 hanno riguardato biciclette e monopattini elettrici. Sono stati in tutto 1.282 gli incidenti che non hanno visto coinvolti altri veicoli. Milano, in questa graduatoria, è al primo posto con 590 sinistri, seguita da Roma (141), Genova (106), Firenze (96), Torino (84) e Bari (42). Sono stati invece 3.476 gli incidenti che hanno coinvolto biciclette e monopattini elettrici insieme ad altri veicoli. E in questo genere di sinistri, Verona è quinta in Italia con 174 incidenti. Ne sono stati contati di più solo a Milano (1.214), Roma (524), Bologna (320) e Firenze (229).

I dati del 2022 sono invece ancora parziali, ma da gennaio ad agosto i ciclisti morti a causa di un incidente stradale sono stati 105. Ed i minori che quest'anno sono morti in bicicletta o in altri tipi di incidenti sono al momento 35. Già superato, dunque, il dato complessivo del 2021 quando furono 29.