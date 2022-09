Incidente stradale in provincia di Rovigo: morto un cinquantenne veronese

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 16 settembre intorno alle ore 21 circa, a Villa d'Adige, una frazione di Badia Polesine nella provincia di Rovigo. In base a quanto riportato dal quotidiano La Voce di Rovigo, una vettura sarebbe fuoriuscita di strada in modo autonomo, per cause in corso d'accertamento, mentre percorreva via Giuseppe Verdi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo, nonostante gli sforzi prodigati, per il guidatore, un agricoltore veronese di 55 anni originario di Castagnaro, non vi è stato nulla da fare. L'uomo è infatti deceduto sul posto, parrebbe dopo essere stato sbalzato fuori dal veicolo e poi travolto dallo stesso. Presenti anche i militari dell'Arma dei carabinieri per svolgere i rilievi.