Caduta fatale in moto lungo via Mantovana a Verona: un morto, strada chiusa

Un incidente mortale è stato segnalato nella prima serata di oggi, martedì 21 marzo, nel Comune di Verona. In base a ciò che viene riferito dai soccorritori, il sinistro sarebbe avvenuto quando erano circa le ore 18.30 lungo via Mantovana.

Stando ad una prima ricostruzione dell'episodio, si sarebbe trattato di una caduta autonoma in moto, le cui cause restano al momento ancora da appurare. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118, giunti con un'automedica ed un'ambulanza. I tentativi di salvare la vita al motociclista si sono purtroppo rivelati vani e lo sfortunato è deceduto sul posto.

Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. La polizia locale di Verona ha inoltre comunicato la chiusura al traffico di via Mantovana, proprio a causa del grave incidente stradale all'altezza di Madonna di Dossobuono, consigliando di «evitare il transito in zona». Più nel dettaglio, la strada viene segnalata «chiusa all'altezza del cavalcavia con la tangenziale».