Morto un 47enne e due giovani feriti nello scontro tra auto a Casaleone

Alle ore 17.45 di sabato 31 dicembre i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti per un incidente stradale in via Belfiore a Casaleone. Secondo quanto riportato dai pompieri, due autovetture si sarebbero scontrate finendo entrambe nei canali che costeggiano la via. Tragico il bilancio: il conducente di una delle due vetture, un uomo di 47 anni, è infatti deceduto, mentre sono rimastri feriti altri due ragazzi.

I vigili del fuoco, giunti da Legnago, spiegano di aver lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere i due giovani che viaggiavano a bordo di una delle vetture coinvolte. Sarebbe invece stato sbalzato fuori dal mezzo il conducente della seconda vettura.

La strada è rimasta chiusa al traffico su entrambe le corsie durante le operazioni di soccorso che si sono concluse intorno alle ore 21.30 di sabato. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono giunti anche i carabinieri per compiere le indagini sulla dinamica dell'incidente.