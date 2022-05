Finisce in auto dentro un cantiere nella notte: morto un ragazzo di 28 anni a Villafranca di Verona

Poco dopo le ore 2.30 della scorsa notte i vigili del fuoco di Verona riferisccono di essere intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto a Villafranca di Verona, in particolare lungo la variante della strada statale 62 al chilometro 800. Per cause in corso di accertamento, secondo ciò che viene riportato dagli stessi vigili del fuoco, una vettura avrebbe «invaso l'area di un cantiere stradale» finendo poi con lo sbattere «contro un mezzo meccanico».

I pompieri spiegano di essere intervenuti dalla sede centrale di Verona e dal vicino distaccamento volontario di Villafranca. Alla guida dell'auto si trovava un giovane 28enne del luogo che, purtroppo, ha perso la vita a seguito dell'impatto. Per lui, infatti, i soccorritori prontamenti giunti sul posto non hanno però potuto fare nulla. Il ragazzo è infatti deceduto sul posto. Presenti in zona anche i carabinieri per eseguire i rilievi e provare a ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre come detto al personale del Suem 118.

Si è dinanzi al secondo incidente mortale avvenuto a distanza di poche ore lungo le strade veronesi. Un'altra vittima, infatti, risale alla prima serata di sabato 30 aprile, quando nel Comune di San Giovanni Ilarione ha perso la vita un altro ragazzo. Si tratta di un ventenne che ha perso il controllo della sua moto da cross mentre percorreva via Palazzo.