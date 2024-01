Morte 57 persone in incidenti stradali nel Veronese nel 2023: diversi i casi di fuoriuscite autonome

Quello che si è appena concluso, è stato un altro anno durante il quale sono stati registrati diversi incidenti stadali mortali nel territorio scaligero. Ad analizzare i dati ci ha pensato l'associazione Verona Strada Sicura, dai quali emerge come la prima causa di questi episodi fatali siano le fuoriuscite autonome, alla base delle quali ci sono spesso distrazioni, condizioni psicofisiche alla guida non idonee (a causa di droga e/o alcol) o eccessi di velocità.

Nel 2023 nel territorio di Verona e provincia si sono verificati 54 incidenti stradali mortali che hanno provocato il decesso di 57 persone, di cui 25 motociclisti (compresi ciclomotori), 15 automobilisti, 8 passeggeri (in auto o in moto), 6 pedoni, 1 ciclista, 1 monopattinista e 1 conducente di trattore agricolo (per incidente sulla pubblica via e perciò non nel fondo agricolo).

MOTOCICLI - Analizzando i 25 incidenti che hanno coinvolto motociclisti emerge che in ben 11 casi si è trattato della perdita autonoma del controllo del proprio mezzo, seguiti da 10 casi in cui il motociclo si è scontrato con un’auto e poi 4 casi di sinistri contro furgoni o autocarri.

AUTOVETTURE - Analizzando i 15 casi di decesso di conducenti di vetture, a cui vanno aggiunti anche 6 decessi di passeggeri, si registrano ben 11 casi di perdita autonoma di controllo del veicolo seguiti da 6 casi di scontro tra auto, 3 casi di autovetture contro furgone o autocarro e 1 caso di sinistro con autobus.

PEDONI - I 6 pedoni deceduti sono stati investiti in 4 casi da un'auto, in 1 caso da un autocarro e in 1 caso da una moto.

CICLISTI E MONOPATTINISTI - Il decesso di 1 ciclista e quello di 1 monopattinista sono stati causati dallo scontro con altrettante vetture.

FASCE DECENNALI D’ETÀ - La fascia decennale d’età che ha visto il maggior numero di decessi è quella tra i 60 e 69 anni con 11 morti, seguita dalla fascia 50/59 anni con 9 decessi. Nella macro fascia tra gli 0 e 29 anni si sono registrati 16 giovani deceduti.

SESSO - Sono deceduti 49 persone di sesso maschile e 8 di sesso femminile

Settembre è il mese che ha registrato la maggiore concentrazione di incidenti con ben 11 sinistri seguito dagli 8 del mese di luglio.

Il giovedì è stato il giorno settimanale "più pericoloso" con 13 incidenti mortali di cui 6 concentrati tra le ore 18 e le ore 22. A seguire gli 11 incidenti mortali del sabato di cui 4 concentrati anch’essi nella fascia oraria 18:00/22:00.