Finita fuori strada con l'auto insieme a due amici, 26enne muore in ospedale dopo tre giorni

Nella serata di sabato 11 maggio era rimasta coinvolta, insieme ad altre due persone, nella fuoriuscita autonoma di una Bmw in via della Croce a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. Il suo quadro clinico era apparso già dai primi momenti disperato e dopo tre giorni di agonia è morta nelle prime ore di martedì 14 maggio.

Valentina Renso, 26enne di San Giovanni Lupatoto, si trovava ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova, a causa delle gravi lesioni subite nell'impatto, che hanno portato al suo decesso. Rimane invece ricoverato nel medesimo reparto l'amico residente a Limena che era con lei, mentre l'altra donna di Saonara presente in auto, dopo le cure al pronto soccorso di Abano nell'immediatezza dello schianto è stata dimessa.

L'incidente

Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, nella serata di sabato i vigili del fuoco erano intervenuti in via della Croce, nel Comune di Cervarese Santa Croce, i tre giovani finiti fuori strada con l'auto. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno prima messo in sicurezza il veicolo per poi estrarre le due donne e l'uomo che sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo della Bmw.

L'incidente ha avuto luogo sul rettilineo al confine tra i Comuni Cervarese e Teolo e rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Abano.