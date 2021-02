Deceduta in ospedale l'anziana investita da uno scooter su Ponte Catena

È deceduta ieri, 16 febbraio, la donna investita domenica scorsa su Ponte Catena, a Verona. Si chiamava Silvana Cortese, aveva più di 80 anni e si trovava a meno di dieci minuti di cammino dalla sua abitazione, quando uno scooter le è venuto incontro mentre attraversava la strada. Soccorsa da un passante e poi dal personale medico del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Aveva perso conoscenza, battendo con forza la testa sulla strada. Ed oltre al colpo alla testa, sul suo corpo c'erano anche altri traumi, che purtroppo l'hanno condotta alla morte, avvenuta nel giro di due giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale veronese.

Il conducente del motociclo che ha investito Silvana Cortese è ancora ricercato dalla polizia locale di Verona. Nell'incidente è caduto, ma è subito risalito in sella al mezzo leggermente danneggiato ed è scappato via. Le prime accuse a suo carico erano di lesioni stradali aggravate ed omissione di soccorso. La morte della vittima ha però cambiato tutto ed ora dovrà rispondere del ben più grave reato di omicidio stradale.

Le prime ricerche avevano anche permesso agli agenti di trovare lo scooter, abbandonato a circa un chilometro dal luogo dell'incidente. Domenica, il mezzo non risultava rubato e questo aveva concentrato i sospetti sul proprietario, il quale ha denunciato il furto il giorno successivo all'incidente. Un comportamento che comunque non ha dissipato tutti i dubbi delle forze dell'ordine. L'uomo, che vive nel Bergamasco, si è fatto comunque controllare e sul suo corpo non sarebbero state trovate ferite compatibili con la caduta avvenuta su Ponte Catena.