Un malore al volante e si schianta fuori strada, morta anziana di Casaleone

Un malore, la conducente che non riesce più a controllare il veicolo e lo schianto contro il muretto di una recinzione alla rotatoria tra Via Don Guanella, Via Oppi e la Strada Provinciale 47a. Questa è la dinamica più plausibile dell'incidente stradale avvenuto verso le 17 di ieri, 1 agosto, a Casaleone. Incidente in cui ha perso la vita un'80enne, Marisa Lucchini.

L'anziana viveva proprio in Via Oppi e stava tornando a casa con la sua Citroen. Nell'auto c'era solo lei e purtroppo pare che abbia avuto un malore al volante. La donna non sarebbe stata più in grado di condurre il veicolo che ieri ha tagliato la rotonda ed è finito contro il cancello rialzato da un muretto. Nonostante la velocità relativamente bassa dell'auto, l'impatto è stato forte ed ha schiacciato il cofano dell'auto.

Sentito il botto, i residenti della zona hanno chiamato i soccorsi che hanno rapidamente raggiunto il luogo dell'incidente. Per Marisa Lucchini, però, non c'era già nulla da fare. I sanitari del 118 hanno potuto soltanto accertare l'avvenuto decesso, mentre i carabinieri eseguivano i rilievi e gestivano il traffico.