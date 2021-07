Maestra in pensione perde la vita in bici nello scontro con un furgone: dinamica da accertare

È una maestra in pensione di 75 anni la donna che ha perso la vita nell'incidente avvenuto a Sanguinetto nella tarda mattinata di lunedì, sul quale stanno indagando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica del fatto.

Franca Verzoni, questo il nome della vittima, stava percorrendo via Trifoglio in sella alla propria bicicletta per tornare a casa, lontana solo poche decine di metri, quando è stata urtata violentemente da un furgone della ditta APS (non quindi da un mezzo pesante come era stato riferito inizialmente): scaraventata a terra, la donna avrebbe sbattuto la terra sull'asfaleto, morendo sul colpo. A niente sarebbero serviti i soccorsi allertati dai residenti della zona, che udito il colpo si sono affacciati a vedere cosa era successo: sul posto sono giunti infatti gli uomini del 118 con automedica e ambulanza, ma per l'anziana non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente si sono quindi diretti i carabinieri della stazione di Cologna e la Polizia locale, per svolgere gli accertamenti del caso e bloccare il traffico in attesa della fine delle operazioni dei soccorsi. Stando ad una prima ricostruzione, la 75enne si sarebbe immessa in via Trifoglio da una strada laterale e sarebbe stata poi urtata dal furgone, con il conducente di 31 anni che non sarebbe riuscito ad evitare la bici e il conseguente impatto. Una distrazione di quest'ultimo o anche un errore della sfortunata vittima non sono da escludere, ma saranno i rilievi di legge a stabilire eventuali responsabilità. La salma è stata poi condotto all'ospedale Mater Salutis di Legnago, in attesa del via libera per la cerimonia funebre.