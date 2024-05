Sbatte contro un camion e l'auto si ribalta: morta una giovane donna

Tragico incidente stradale nella mattinata di martedì in provincia di Verona.

Stando a quanto appreso, intorno alle 9.30 un'auto che percorreva via Belbrolo, a San Pietro di Morubio, avrebbe sbandato per cause al vaglio delle forze dell'ordine, finendo contro un mezzo pesante che procedeva in senso opposto e ribaltandosi poi in un fossato.

Lanciato l'allarme, ul posto si sono diretti i vigili del fuoco da Legnago e una gru da Verona e il personale del 118 con ambulanza ed automedica. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e prestato in primo aiuto alla giovane donna che si trovava alla guida, la quale ha ricevuto le prime cure dal personale sanitario: le ferite riportate nell'episodio però si sono rivelate troppo gravi ed è deceduta sul posto.