Morta in ospedale la donna di 39 anni investita da un'auto a Verona

La vittima era stata travolta da una Suzuki Swift in via dell'Esperanto, poco dopo le ore 15 di giovedì ed era stata soccorsa dal personale del 118. L'automobilista risulta ora indagato per omicidio stradale

Soccorsa dopo essere stata investita da un'auto, si è spenta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate: si chiamava Cristina Andreis, classe 1981 e residente a Verona, che a settembre avrebbe compiuto 40 anni.



Secondo quanto appurato dalla Polizia locale scaligera, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, la 39enne sarebbe stata travolta da una Suzuki Swift, in prossimità di un attraversamento pedonale in via dell'Esperanto, in città, poco dopo le 15 . Lanciato l'allarme, in suo soccorso sono arrivate l'automedica del 118 e un'ambulanza infermierizzata, che dopo avergli prestato le prime cure, l'hanno condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è morta poco dopo.L'automobilista si è fermato subito dopo l'impatto ed ora risulta indagato per omicidio stradale.