Auto si schianta contro un platano: morta una 18enne, grave l'amica

Una ragazza di soli 18 anni è morta, mentre la sua amica che si trovava alla guida è stata condotta in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento. È il bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato nella serata di giovedì a Torretta di Legnago.

Erano circa le 21 e la Peugeot 208 con a bordo le due amiche stava percorrendo il tratto della Sp 46 denominato via della Valle, quando il veicolo è uscito di strada andando a schiantarsi contro un platano che costeggia la carreggiata. Un urto violentissimo, udito da alcuni residenti della zona, i quali hanno avvisato i carabinieri non appena compreso quanto era accaduto.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago e il personale del 118 con ambulanza ed automedica. Incastrate tra le lamiere del veicolo deformato dall'incidente, le due giovani di Castelmassa (provincia di Rovigo), sono state estratte per essere affidate alle cure del personale medico: per B.P. però non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto ed è deceduta sul posto; l'amica che era con lei invece, dopo essere stata stabilizzata, è stata portata d'urgenza al Polo Confortini, in condizioni molto gravi.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'uscita di strada fatale. Al momento non risultano essere coinvolti altri veicoli e quel tratto di strada (un lungo rettilineo che attraversa la campagna) non presenterebbe particolari insidie. Forse una distrazione o il tentativo di evitare un ostacolo imprevisto, potrebbe aver portato ad una manovra repentina, ma saranno le forze dell'ordine a stabilirlo.