Entrambi in monopattino, scappa dopo aver travolto una donna: pirata della strada ricercato

Nuovo caso di pirateria stradale a Verona, stavolta con due monopattini protagonisti.

Come riferisce L'Arena, erano circa le ore 20 di venerdì sera quando in corso Porta Nuova, all'altezza di piazza Pradaval, un uomo in monopattino avrebbe scaraventato a terra una 32enne che si trovava a bordo di un altro mezzo simile, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

La donna ha poi ricevuto una prima prognosi di 30 giorni dopo essersi sottoposta alle cure del personale sanitario, mentre la polizia locale si è messa al lavoro per risalire all'identità del fuggitivo, scappato in direzione della stazione. Le forze dell'ordine avrebbero già raccolto alcune informazioni sul pirata della strada, ma invitano chiunque possa fornire dettagli utili a mettersi in contatto con il Comando di via del Pontiere.