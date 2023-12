Perde il controllo del monopattino e si ferisce. Portato in ospedale risulta positivo all'etilometro: denunciato

Secondo quanto riferito in una nota del Comune di Verona, un cittadino 31enne, poco dopo le ore 2 della notte tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre, avrebbe perso il controllo del proprio monopattino «cadendo poi rovinosamente al suolo» in zona Santa Lucia.

Una volta portato al pronto soccorso, l'uomo avrebbe «rifiutato le cure», ma è stato comunque sottoposto ad etilometro e sarebbe risultato «gravemente positivo con tasso alcolemico di oltre 2,00 gr/l con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica».

Serata di incidenti a Verona

Sempre in base a quanto riportato nella nota del Comune, altri tre incidenti sono stati rilevati dalla polizia locale di Verona nella serata di venerdì. In via del Capitel, all’intersezione con via Banchette, si sarebbe verificato lo scontro tra una autovettura Skoda Roomster ed un motoveicolo Honda con a bordo due passeggeri, entrambi feriti. Sul posto è stato richiesto intervento di Amia per la pulizia del luogo per i numerosi detriti prodotto dal violento scontro, mentre la dinamica resta da accertare.

Il secondo episodio riguarda «l’ennesimo investimento di un pedone» che si sarebbe verificato questa volta in via Leonardo da Vinci, da parte di una Renault Clio. Vittima sarebbe una 66ene che, ferita, è stata poi trasferita al Polo Confortini, fortunatamente non in condizioni gravi. In via Sansovino si sarebbe infine verificato uno scontro due auto, una Suzuki e una Ford Focus, la cui conducente è rimasta ferita. Entrambi i conducenti, a quanto si apprende, sono stati sottoposti al test alcoblow con «esito negativo». Anche in questo caso la dinamica resta da accertare.

La polizia locale, stando a quanto riportato nella nota del Comune, ha rilevato nell'anno 2023 e fino al 30 dicembre ben 1.615 incidenti, di cui 14 mortali, 25 con feriti in prognosi riservata. Sono stati 159 i pedoni investiti e 71 i monopattinisti coinvolti in incidenti. «Un lavoro impressionante - commentano da Palazzo Barbieri - da parte degli ufficiali ed agenti di via del Pontiere che non si conclude sulla strada, ma prosegue negli uffici per analizzare e ricostruire le dinamiche».