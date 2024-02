Un venerdì sera di incidenti stradali a Verona: da inizio anno si contano già 132 sinistri

«Potrebbe essere l’alcol alla guida la causa di almeno due incidenti avvenuti nella serata di ieri in città, che ha visto un grande impegno da parte della polizia locale per effettuare i rilievi». È quanto si legge in una nota del Comune di Verona che segnala una serie di sinistri avvenuti in città nelle scorse ore. In particolare, verso le ore 21 in via Basso Acquar gli agenti sono intervenuti a seguito di una caduta di un monopattinista. Il conducente è stato poi trasferito al pronto soccorso con «un trauma facciale». In base a quanto si apprende, al momento sarebbero in corso gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche del giovane alla guida del mezzo di micromobilità elettrica.

Pochi minuti prima, sempre venerdì sera, si sarebbe quindi verificato un altro scontro, questa volta tra una Range Rover e una moto Yahama in via del Pontiere. Secondo quanto viene riferito nella nota, a causare l’incidente sarebbe stata «una mancata precedenza», ma anche per questo sinistro si è tuttora «in attesa dell'esito dei prelievi ematici al motociclista».

Poco prima della mezzanotte, infine, sarebbe avvenuto un ulteriore incidente frontale tra una Seat Alhambra e una Ford Fiesta nel sottopasso ferroviario in via Albere. Un ferito è il bilancio dello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della polizia locale. Gli agenti sono in attesa dell’esito delle analisi da parte dei sanitari per comprendere meglio la dinamica che ha portato alla perdita del controllo di uno dei mezzi coinvolti. Nell'occasione è rimasto chiuso per due ore il sottopasso. Dal Comune di Verona evidenziano che sono già 132 i sinistri rilevati da inizio anno da parte degli agenti della polizia locale in città.