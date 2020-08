Minorenne investito e sbalzato a 3 metri, portato in ospedale dal 118

Un giovane è stato trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di venerdì.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'incidente si sarebbe verificato in via Adige, ad Albaro, frazione di Ronco, poco dopo le 17.30. Il ferito sarebbe un minorenne che nell'urto sarebbe stato sbalzato a 3 metri di distanza. In suo soccorso sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118, che lo hanno portato all'ospedale di Borgo Trento: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

