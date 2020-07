Auto con cinque persone a bordo esce di strada e finisce in un fossato

Secondo quanto segnalato dai soccorritori del 118, un incidente stradale si sarebbe verificato questa mattina presto, mercoledì 29 luglio, nel Comune di Minerbe. In base ad una primissima ricostruzione dei fatti, un'automobile sarebbe finita fuori strada quando erano circa le 5.45, finendo poi la sua corsa dentro un fossato che si trova a fianco della carreggiata.

Al momento le cause e la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio, mentre parrebbe che a bordo del veicolo stessero viaggiando 5 persone. Sul posto i soccorritorri del Suem 118 sono intervenuti con un'automedica e ben tre ambulanze. Gli occupanti della vettura uscita di strada sono risultati a vario titolo tutti quanti feriti e, dunuqe, portati poi in ospedale: 4 persone, meno gravi, sono state accompagnate al pronto soccorso di Legnago, mentre un'altra è stata portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.