Ha travolto e trascinato un 19enne a Ventimiglia, camionista rintracciato sulla A4

Il camionista che lunedì scorso, 7 novembre, aveva travolto e trascinato il corpo di un migrante 19enne a Ventimiglia è stato rintracciato sull'autostrada A4, a Verona. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e a sua discolpa ha dichiarato di non essersi accorto di aver investito il giovane pedone.

La vittima dell'incidente stradale avvenuto all'alba di lunedì è un richiedente asilo afgano che molto probabilmente stava cercando di lasciare l'Italia in direzione della Francia. Si chiamava Ahmed Safi, aveva 19 anni, ed è morto sull'autostrada A10, vicino alla barriera di Ventimiglia.

Secondo la ricostruzione della polizia, riportata da Ansa, il ragazzo è stato investito tre volte, prima da due automobili e poi dal tir che lo ha trascinato per più di 500 metri fino ai caselli del Telepass.

È probabile che il 19enne volesse raggiungere la Francia e si sia introdotto su camion diretto oltre confine. Arrivato alla galleria "Del Monte, il giovane l'ha percorsa a piedi e all'uscita ha tentato di attraversare la carreggiata. In quel momento, stava però giungendo il primo veicolo che lo ha investito. È stato proprio il conducente di questo mezzo, un francese di 56 anni, ad allertare i soccorsi e ad autodenunciarsi. Il guidatore della seconda auto ed il camionista potrebbero non essersi accorti di aver investito il 19enne ed hanno così proseguito la loro corsa.

Il camionista è stato ora rintracciato a Verona, mentre sono ancora in corso le ricerche del secondo automobilista che ha investito Ahmed Safi.