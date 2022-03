Al volante di una Bmw, esce di strada e sbatte contro un muro. Morto 20enne

Uscito di strada alle 5 di questa mattina, 27 marzo; trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento e deceduto nel giro di qualche ora. Si è spento così Mattia Caci, il 20enne di Mozzecane che si trovava alla guida della Bmw finita contro un muretto tra Nogarole Rocca e Grezzano. Il giovane è morto, mentre la ragazza che era in auto con lui se l'è cavata con ferite lievi, medicate all'ospedale di Villafranca dove è stata ricoverata in codice giallo.

L'incidente stradale è avvenuto più o meno all'alba di questa domenica. Una fuoriuscita autonoma dalla Bmw guidata dal 20enne lungo la Strada Provinciale 53. Il veicolo è finito contro un muro, provocando ferite gravi per il guidatore. Le condizioni del ragazzo sono subito sembrate molto gravi ai soccorritori del 118, che con un'ambulanza lo hanno portato all'ospedale di Verona, dove purtroppo non è stato possibile salvarlo.

Insieme a Mattia Caci, nella Bmw, viaggiava anche una ragazza che ha riportato ferite di gravità inferiore. Anche per lei è stato però necessario il trasporto in ospedale, al Magalini di Villafranca.

Oltre al Suem 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. E sono i militari di Villafranca ad occuparsi della ricostruzione dell'accaduto.