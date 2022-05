Morto in moto sulla Gardesana, Matteo Mazzoldi stava andando al lavoro a Malcesine

Aveva 22 anni, era un giovane trentino di Nago e lavorava a Malcesine. E questa mattina, 29 maggio, si stava proprio dirigendo al lavoro sulla sua moto quando è uscito di strada sulla Gardesana, probabilmente tradito da un asfalto viscido per la pioggia. È morto così Matteo Mazzoldi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9, come riportato da Trento Today. Matteo Mazzoldi percorreva la Strada Statale 249 verso Malcesine quando ha perso il controllo della sua moto all'altezza di una piccola curva, vicino alla galleria tra Torbole e Tempesta, in provincia di Trento. Il 22enne è andato a sbattere contro una parete di roccia e l'impatto non gli ha dato scampo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Riva del Garda, i vigili del fuoco ed il personale sanitario con l'elicottero e l'ambulanza di Trentino Emergenza. Le operazioni di rianimazione non hanno dato l'esito sperato dai soccorritori che purtroppo hanno dovuto confermare il decesso del giovane.