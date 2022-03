Travolta da un tir mentre attraversa la strada a Bevilacqua, muore 55enne

È una 55enne la vittima dell'incidente stradale di ieri sera, 11 marzo, a Bevilacqua. Si chiamava Martina Passarini e non abitava tanto distante dal luogo in cui ha perso la vita. La donna è stata investita da un tir sulla Strada Regionale 10, vicino all'incrocio tra Via Roma e Via Stazione. Travolta dal mezzo pesante, la 55enne è deceduta sul posto, intorno alle 18. Ed i soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per rianimarla.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario, sono giunti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, i colleghi di Minerbe e gli agenti della polizia locale. Sono stati gli uomini dell'Arma ad occuparsi dei rilievi e sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Quella che al momento è l'ipotesi più plausibile è che la vittima non sia stata del tutto prudente. Martina Passarini, infatti, non camminava perfettamente e per muoversi a piedi usava un bastone. Nel tardo pomeriggio di ieri, invece di attraversare la strada sulle strisce pedonali, avrebbe attraversato proprio davanti al camion, mentre in mezzo era in coda al semaforo insieme agli altri veicoli. Il conducente del tir, dalla sua posizione rialzata, pare che non la potesse vedere oppure che non si sia accorto di lei. Sta di fatto che il verde è scattato, i veicoli sono partiti ed anche il mezzo pesante ha ripreso la sua marcia, urtando la 55enne e travolgendola. Gli altri automobilisti hanno subito attirato l'attenzione del camionista che si è fermato, è sceso dal mezzo ed ha scoperto ciò che involontariamente aveva fatto. L'allarme è stato lanciato immediatamente, ma Martina Passarini non c'era più nulla da fare.