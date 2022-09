Va a sbattere con l'auto a causa di un malore alla guida, 79enne morto a Nogara

Si era sentito male in casa e per questo era salito sulla sua Fiat Punto. Voleva raggiungere il centro sanitario dell'ex ospedale Stellini, ma non ha potuto percorrere neanche un chilometro. Un malore lo ha colpito mentre era al volante e così ieri mattina, 12 settembre, è deceduto un 79enne di Nogara.

L'uomo si è spento in Via Caselle, dopo essere andato a sbattere con l'auto contro la recinzione di una casa, come riportato da Riccardo Mirandola su L'Arena. L'anziano non è morto sul colpo. Alcuni testimoni dell'incidente lo hanno visto respirare a fatica dopo l'impatto ed hanno allertato il 118. I soccorritori sono giunti con un'ambulanza e un'auto medica ed hanno praticato ogni tecnica utile per poter rianimare il 79enne. La procedura, però, non è andata a buon fine e l'uomo è stato dichiarato morto. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri di Nogara, i quali hanno rilevato i dettagli dell'incidente ed hanno regolato il traffico su Via Caselle durante i soccorsi dell'anziano, la cui salma è stata poi trasportata nelle camere mortuarie in attesa del funerale.