Litigano e finiscono in mezzo alla strada, dove li investe un'auto che poi scappa: ventenni in ospedale e conducente ricercato

Nel corso del litigio sarebbero finiti in mezzo alla strada, dove una vettura li avrebbe travolti per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle ore 4 di domenica a Nogara, lungo via Caselle, dove un 22enne ed un 23enne di origine marocchina, stavano discutendo animatamente tra loro, al punto che sarebbero caduti mezzo alla carreggiata. In quei momenti passava dalla zona un'auto, che avrebbe travolto i due giovani per poi proseguire la sua marcia senza prestare loro soccorso.

In soccorso dei feriti è arrivato il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, che ha prestato loro le prime cure per poi condurli in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso ed ora sono alla ricerca del conducente del veicolo.