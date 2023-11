Oltre 13mila incidenti stradali in Veneto. Verona la provincia con più feriti

Verona è stata la provincia che in Veneto ha registrato il maggior numero di incidenti stradali nel 2022. E anche il maggior numero di feriti nei sinistri. Per i morti sulle strade, invece, la provincia scaligera è terza, dopo Padova e Treviso. I dati sono stati certificati da Istat, che ha pubblicato un report sugli incidenti stradali in Veneto.

In base ai dati raccolti dall'istituto italiano di statistica, nel 2022 in Veneto si sono verificati 13.220 incidenti stradali che hanno causato la morte di 321 persone e il ferimento di altre 17.286. Rispetto all'anno precedente i numeri sono in aumento, ma non bisogna dimenticare che il 2021 era stato un anno a mobilità ridotta a causa del Covid. Comunque, tra il 2021 e il 2022, gli incidenti in Veneto sono saliti del 6,6%, i feriti del 4,7% e i morti del 12,6%. Numeri che risultano distanti dalla media nazionale, dove le cifre di incidenti e di feriti sono aumentate maggiormente rispetto alla media veneta, ma la variazione del numero delle vittime è stata più contenuta.

Ma allargando lo sguardo alle ultime decadi, la mortalità sulle strade continua a calare. Nel periodo 2001-2010, in Veneto, il numero delle vittime della strada è diminuito del 42,9%, in linea con la media nazionale (-42,0%). E fra il 2010 e il 2022, la riduzione del fenomeno è stata del 18,9% in Veneto e del 23,2% in Italia. È però cambiato di poco l'indice di mortalità sul territorio regionale. Negli ultimi 12 anni si è passati da 2,5 a 2,4 deceduti ogni 100 incidenti. Un indice che rimane superiore alla media nazionale (1,9 decessi ogni 100 incidenti).

Le strade dove è più probabile avere un incidente in Veneto, secondo Istat, ovvero le strade dove si verificano più incidenti, sono quelle urbane con quasi il 70% dei sinistri totali (9.239), circa il 40% delle vittime (128 morti) e il 66% dei feriti (11.445 feriti). Ma non sono queste le strade più pericolose, infatti, gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (5,2 decessi ogni 100 incidenti) e sulle autostrade (3 decessi ogni 100 incidenti). Inoltre, rispetto al 2021, gli incidenti sono aumentati in tutte le categorie di strada. E l'incremento maggiore si è verificato sulle autostrade (+12%), seguite dalle strade urbane (+8,3%) e dalle altre strade (+1,4%).

Quasi la metà (46,5%) degli incidenti in Veneto sono avvenuti nel periodo di maggiore mobilità, vale a dire quello delle vacanze: tra maggio e settembre. Tra gennaio e aprile 2022, in Veneto, si sono registrati 3.780 incidenti. Tra maggio e settembre se ne contano 6.149, con 8.054 feriti e 153 morti.

L'82% degli incidenti ha luogo tra le 8 e le 20, mentre l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati nella fascia oraria tra le 5 e le 6 del mattino (9,2 morti ogni 100 incidenti) e tra le 4 e le 5 (8,4 morti ogni 100 incidenti). Nelle notti del venerdì e del sabato si concentra il 45,8% del totale degli incidenti notturni e si registrano il 44% delle vittime e il 47,7% dei feriti.

Infine, nel 2022 in Veneto, la maggior parte degli incidenti stradali è avvenuta tra due o più veicoli. La tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale, seguita dal tamponamento. La tipologia, invece, più pericolosa è lo scontro frontale (7,4 decessi ogni 100 incidenti), seguono la fuoriuscita (5,4 decessi ogni 100 incidenti) e l’investimento di pedone (3,6 decessi ogni 100 incidenti).

E nell’ambito dei comportamenti errati, la guida distratta, il mancato rispetto delle regole di precedenza e le manovre errate sono le prime tre cause di incidente.