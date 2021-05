Isola della Scala e Milazzo uniti nel ricordo di Giuseppe, morto martedì in un incidente in moto

Proseguono gli accertamenti della Polizia Stradale di Bardolino su quanto accaduto il 4 maggio vicino all'IperFamila: si cercano testimoni dello scontro, mentre ad una prima analisi non sarebbero presenti in zona telecamere che possano aver ripreso il fatto

C'è incredulità, tristezza, disperazione, ma anche rabbia causata dall'impotenza a cui ti mette davanti una tragedia come un incidente stradale. Sono i sentimenti che traboccano dai messaggi lasciati sul profilo Facebook di Giuseppe Bucca, il 28enne che il 4 maggio ha perso la vita nel drammatico scontro avvenuto al semaforo di via Roma, a Isola della Scala, a pochi passi dall'IperFamila.

Originario di Milazzo, piccolo comune siciliano che si affaccia sul mare, si trovava nel Veronese per lavoro: era infatti dipendente di una multinazio?????nale specializzata in farmaci e tecnologie per infusione, trasfusione e nutrizione clinica, utilizzati per la cura dei pazienti critici o affetti da malattie croniche, che ha uno stabilimento proprio a Isola.

«Non ho parole», «Riposa in pace amico mio», «Non ci posso credere». Sono alcune delle parole, delle frasi, più ricorrenti sulla bacheca del 28enne avrebbe festeggiato il compleanno a settembre, intervallate da alcuni toccanti ricordi di amici, colleghi e parenti, che ne sottolineano la simpatia, la positività e la sua voglia di stare in compagnia. Un cordoglio che è riuscito ad unire la città del riso e il Comune siciliano, mentre tra le sue foto emerge la sua passione per il mondo dei motori.

Nel frattempo vanno avanti gli accertamenti della Polizia Stradale di Bardolino, su quanto accaduto intorno alle ore 16 di martedì, quando la Honda CBR 600 del giovane è andata sbattere contro l'Audi Q5 condotta da una 67enne. Secondo i primi rilievi, i due mezzi stavano procedendo in senso opposto quando l'auto potrebbe aver svoltato a sinistra, ma le responsabilità sono ancora tutte da appurare: le forze dell'ordine sono alla ricerca di testimoni per ricostruire con precisione la dinamica, mentre al momento non sarebbero state individuate telecamere in zona che abbiano ripreso l'incidente fatale al 28enne.