Investito da un'auto a Verona: 29enne soccorso e portato in ospedale

Un giovane è stato ricoverato d'urgenza nella serata di mercoledì, dopo essere stato investito da un'auto a Verona.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 20.30 in via Mameli, con una dinamica al vaglio del Nucleo infortunistica stradale della Polizia locale scaligera. Stando a quanto appreso, un'Alfa Romeo Stelvio proveniente da Parona che si dirigeva verso la chiesa di San Giorgio in Braida, ha investito un 29enne mentre attraversava all'altezza del civico 90 di via Mameli: alla guida del veicolo un uomo di 30 anni, che non si sarebbe accorto della presenza del pedone.

In soccorso del ferito sono arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, che lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dopo avergli fornito le prime cure: fortunatamente le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto apparso inizialmente.

La Polizia locale, nell'ambito degli accertamenti per valutare eventuali responsabilità, ha sottoposto l'automobilista all'alcol test, il quale ha dato esito negativo.