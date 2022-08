Ancora sangue sulle strade: uomo investito ed ucciso sulla Transpolesana

Terzo incidente mortale in tre giorni in provincia di Verona. Dopo il 21enne deceduto a Verona e il 23enne che ha perso la vita a Castelnuovo, un altro uomo è rimasto vittima di un sinistro, questa volta nel territorio di Isola Rizza.

L'episodio si è verificato lungo la Transpolesana intorno alle ore 7.30 di giovedì. Secondo le prime informazioni, un operaio stava curando l'erba di un'aiuola che divide la carreggiata sud della SS 434 dal distributore Eni quando, forse a causa di una sbandata, è stato travolto da un furgone. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con automedica ed ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è spirato sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona per mettere in sicurezza il veicolo, che avrebbe abbattuto anche alcuni cartelli della segnaletica.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri di Legnago, che si sono occupati dei rilievi del caso.