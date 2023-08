Resta ai domiciliari il 39enne che ha investito Chris: «Credevo di aver preso un palo»

Ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ma si è avvalso della facoltà di non rispondere Davide Begalli, l'artigiano 39enne di Negrar, sottoposto il 7 agosto all'interrogatorio di garanzia per investito ed ucciso Chris Obeng Abom, 13enne residente nella zona, nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto.

Begali si trova agli arresti domiciliari per l'episodio: misura che è stata confermata al termine dell'udienza, mentre è stata accolta la richiesta inoltrata dall'avvocato difensore Massimo Dal Ben, di spostare la residenza da casa della madre a quella della compagna.

«Credevo di aver preso un palo»

Nelle sue dichiarazioni, come riporta il Corriere di Verona, il 39enne ha confermato ciò che aveva spiegato nei giorni scorsi, ovvero che mentre percorreva la Sp12 in direzione di Santa Maria, una volta arrivato all'altezza di San Vito avrebbe «abbassato lo sguardo un secondo per cambiare stazione alla radio» e a quel punto avrebbe sentito il colpo. «Mi sono fermato, sono sceso dall’auto, ma essendo la strada molto buia, non ho visto nulla. Pensavo di aver preso un cartello stradale», ha detto Begalli, spiegando come il ragazzo fosse vestito di nero e affermando di non essere «scappato a tutta velocità. Io guido sempre piano». L'uomo ha inoltre detto di essere passato una seconda volta dal punto dove è avvenuto l'incidente, ma di non aver visto il giovane: «Non so come sia potuto accadere. Sono distrutto».

Ordinanze

Nell'ordinanza con cui il gip Musia ha disposto i domiciliari nei giorni scorsi, viene però affermato che l'uomo non avrebbe potuto non accorgersi di quanto accaduto. Inoltre la testimonianza di una persona residente in zona, che una volta udito il rumore si sarebbe affacciata per vedere cosa fosse successo, racconta che l'auto si sarebbe allontanata di gran carriera, al punto da impedirle di annotarsi il numero di targa.

Stando all'ordinanda del giudice, l'uomo stava «viaggiando a una velocità non adeguata alle condizioni della strada, scarsamente illuminata e alla presenza del centro abitato». In questo modo non avrebbe notato il 13enne.

Il legale di Begali potrebbe fare istanza al Tribunale del Riesame: il suo cliente è accusato di omicidio stradale, fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso.