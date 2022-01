Ciclista morto a Verona dopo essere stato investito da un mezzo pesante

Drammatico incidente a Verona nel pomeriggio di mercoledì.

Stando alle prime informazioni giunte, un ciclista sarebbe stato investito in via Sasse da un mezzo pesante intorno alle 15.30, con una dinamica al vaglio della Polizia Locale. In soccorso dell'uomo che si trovava in sella alla bici, è arrivato il personale del 118 con automedica e ambulanza: l'intervento però non è bastato e il ferito è deceduto sul posto.

Notizia in aggiornamento