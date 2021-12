Uomo travolto da un'auto a Ponte Pietra: portato in ospedale in codice rosso

Una persona è stata trasportata d'urgenza in ospedale nella mattinata di domenica, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Verona.

Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine infatti, un uomo stava attraversando sulle strisce pedonali, quando sarebbe stato investito da una Fiat Panda condotta da una 56enne veronese, che viaggiava in direzione di Lungadige Re Teodorico. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza e automedica che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

Il reparto motorizzato della Polizia Locale scaligera si è occupato dei rilievi e degli accertamenti del caso: la guidatrice ha acconsetito ai prelievi ed è stata accompagnata in ospedale per uno screening completo delle sue condizioni psicofisiche.