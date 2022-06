Grave incidente stradale quello avvenuto nella serata di giovedì a Terrazzo Veronese.



Stando a quanto appreso, intorno alle 19.30, un 13enne del paese sarebbe stato investito da un'auto condotta da un residente, mentre percorreva in bicicletta via Bosco. Scattata immediatamente l'allerta al 118, sul posto si è precipitato il personale sanitario con ambulanza ed elicottero che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che si occuperanno di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.