Investito da un'auto, quarantenne viene elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento

L'incidente si è verificato nella mattinata di lunedì a Bardolino, in via Santa Cristina. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero

Grave incidente stradale sulle sponde del lago di Garda nella mattinata di lunedì.



Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 9 un uomo di circa 40 anni sarebbe stato investito da un'auto un via Santa Cristina, a Bardolino, praticamente di fronte all'hotel Ca' Mura, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.Lanciato l'allarme, in soccorso dell'uomo è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, il quale ha prestato le prime cure per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale Borgo Trento.